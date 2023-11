Motorista morre ao colidir contra caminhão estacionado no acostamento da PRC-466 em Jardim Alegre

Um motorista de 48 anos morreu ao colidir contra um caminhão estacionado no acostamento da PRC-466 na noite de sábado (11) em Jardim Alegre (Vale do Ivaí).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 21h20, no quilômetro 101 da rodovia. O Fiat Uno seguia no sentido Ivaiporã (Vale do Ivaí) a Jardim Alegre quando bateu contra o Mercedes-Benz L 1519.

O condutor do carro, identificado apenas como I.S., 48, morreu no local. O corpo dele foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Ivaiporã.





Já o caminhoneiro, J.A.S., 36, sem ferimentos, foi submetido ao teste etilométrico com resultado 0,00 mg/L.