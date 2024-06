Motorista morre após se envolver em atropelamento de animal silvestre e colisão frontal em Joaquim Távora

Um motorista de 29 anos morreu no início da noite de sexta -feira (14) após se envolver em um atropelamento de animal silvestre seguida de colisão frontal em Joaquim Távora (Norte Pioneiro).







Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o sinistro ocorreu por volta das 18h50, no quilômetro 316 da PR-092. Conforme declaração do caminhão envolvido e dados colhidos pelos policiais no local, o Chevrolet Prisma de placa de Santo Antônio da Platinatra (Norte Pioneiro) trafegava no sentido Joaquim Távora ao entroncamento com a BR-163 quando atropelou um animal silvestre sobre a pista, perdeu o controle e colidiu frontalmente com o Volkswagen 28.460 de placa de Imbituba-SC, com dois semirreboques, que trafegava sentido contrário.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O motorista do carro, identificado apenas como K.O.S., 29, morreu e teve o corpo encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Jacarezinho (Norte Pioneiro).





Publicidade

O caminhoneiro, J.V.F., 58, sem ferimentos, passou pelo teste de etilômetro com resultado 0,00 mg/L.







Estiveram no atendimento os Bombeiros de Santo Antônio da Platina, IML e Polícia Científica de Jacarezinho, além do investigador da Polícia Civil de Joaquim Távora.