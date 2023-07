Motorista morre em acidente na BR-369 em Apucarana

Uma mulher morreu na tarde do último domingo (9) em um grave acidente na BR-369 em Apucarana (Centro-Norte). De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a motorista, que conduzia um VW/Gol, seguia em direção a Londrina quando teria sido atingida de frente por um GM/Corsa, que trafegava no sentido contrário. A batida foi por volta das 17h próximo ao quilômetro 198 da rodovia.





Depois da colisão, a motorista do Gol ficou presa nas ferragens do veículo e morreu ainda no local do acidente. O condutor do Corsa teve ferimentos considerados graves e foi encaminhado ao Hospital da Providência, em Apucarana. A parte da frente dos dois veículos ficou totalmente destruída.

De acordo com as imagens disponibilizadas pela PRF do local da batida, a pista estava molhada por conta da chuva que atingiu a região no último domingo, assim como o trecho estava com muita neblina. Por pelo menos três horas e meia o trânsito no entorno do trecho foi desviado para a marginal.





Após o laudo pericial feito pela PRF no local da batida, a Polícia Civil ficará responsável por investigar o que teria causado o acidente.





