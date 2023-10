Motorista se fere em tombamento de caminhão em Wenceslau Braz

Um motorista se feriu em um tombamento de caminhão em Wenceslau Braz (Norte Pioneiro) no início da noite de domingo (29).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 18h30, no quilômetro 251 da PR-092. Pela posição do veículo e dados colhidos no local pela PRE, o Volvo Fh de placa de Araranguá-SC com dois SR Randon acoplados, transitava pela rodovia sentido Wenceslau Braz a Arapoti quando ocorreu o tombamento na margem direita da via, base seu sentido de tráfego.

O condutor, identificado como G.P.E., 26, com ferimentos, foi encaminhado ao Hospital de Wenceslau Braz pela ambulância do município.





A via ficou parcialmente interditada até a remoção da carga de farelo de soja e do veículo.