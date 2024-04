Mutirão para título eleitoral terá transporte gratuito em Arapongas; saiba mais

A Prefeitura de Arapongas (Norte) irá disponibilizar transporte gratuito durante os dois finais de semana do mutirão que será promovido pelo TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná).





O mutirão de serviços visa facilitar o acesso da população para emitir o título eleitoral pela primeira vez - jovens de 15 a 18 anos, ou para aqueles que necessitem regularizar a situação ou transferir o domicílio eleitoral.





Os atendimentos estão marcados para os dias 13 e 14 de abril e 04 e 05 de maio – das 09h às 16h. Em Arapongas, os atendimentos serão realizados no Fórum Eleitoral (R. Tico-Tico, 1001 - Vila Natal).







O prazo para cadastro de novos eleitores, transferência e regularização eleitoral, encerra-se no dia 8 de maio.

DOCUMENTAÇÃO

1º TÍTULO

- RG original;

- CPF;

- Comprovante de residência em nome próprio ou no nome dos pais;

- No caso dos rapazes – que completam 19 anos em 2024, é necessário apresentar declaração de dispensa dos serviços militares.

TRANSFERÊNCIA

- RG original;

- Comprovante de residência; em nome do eleitor, emitido há mais de 3 meses, (conta de luz, conta de telefone etc.).

Na hipótese de o eleitor residir com os pais ou outro familiar, deverá apresentar, juntamente com o comprovante de residência, documento que ateste a filiação ou parentesco. Para eleitores que optarem pelo Título Fácil, será necessário apresentar comprovante de domicílio no município para o qual deseja transferir.





REGULARIZAÇÃO

- Documento pessoal com foto

- Título de Eleitor.





Confira os pontos em que as linhas de transporte gratuito irão percorrer nos dois finais de semana:





Obs.: Os usuários da linha que utilizarem a rota definida abaixo devem retornar ao ponto de origem (com o mesmo trajeto invertido)





Linha 1 (ARAGUARI)

SAÍDAS: Assentamento Dorcelina Forlador / Aricanduva (Escola Júlio Junqueira)





Linha 2 (Colônia Esperança / Zona Sul)

SAÍDAS: Frei Graciano / Estrada da Colônia / Estrada velha/

Rua Fruxu Serrano / Rua Formigueiro da Serra/ Rua Saia Azul/ Rua Quete/ (Irondi)

Igreja Santa Rita / Rua Ararajuba / Sabiá Castanho / prolongamento Rouxinol - (Pedreira/Clube

Ítalo/Ivanilde)





Linha 2-1 (Zona Sul / Piacenza / Vl. Nova)

SAÍDAS: Rouxinol sentido zona sul - Ruas Sabiá Castanho / Cigarra Verdadeira (Piacenza)/

Dançarino Vermelho / Rua Águias/ Av. Asa de Seda/ Rua Avinhados





Linha 3 (Campinho/Jd Tropical)

SAÍDAS: Escola Duque de Caxias (Campinho) / PR-218/ Jd. Tropical (Escola Anésio) /Gaturamo

(Unopar) / Rua Perdizes/ Rua Suiriri / Marabu / Lori (Colégio Julia Wanderlei) /Perdizes (Garcez)





Linha 4 (Estrada Aliança/Conjunto Bem Viver /Jd. Mônaco)

SAÍDAS: R. Tangará (principal Rua do Conjunto Bem Viver) / Estrada Aliança PR-444 / Posto

Energy/ Ruas Choca Zebrada/ Batuirinha / Iguaçu Ferrugem • Sairá da Mata / Bem te vi cinza

(em frente ao Mercado Diniz/ Rua Mariquita dos Rios / Tico-Tico do Bico Amarelo-/ Gaturamo

(Lojas Aguiar) / Ponto (Mercado Cidade Canção) / Uirapuru (Colégio Marquês)





Linha 5 (Perobas/Araucária/Interlagos/Centauro)

SAÍDAS: Tangará/ Rua Andorinha Chilena/ Taperuçu Cinza/ Tico-Tico do Campo / Alma de Gato

(em frente Sorveteria Tucanos) / Supermercado /Postinho / Congregação/ Picapauzinho Verde

(ponto de ônibus) / Cisne Negro (Bar do Barba/Casa do Chá) / Gavião Preto (CCI Tia Su)/ Pomba

de Asa Branca (ponto de ônibus) / Sabiá Coleira (Pq das Nações/ Papagaio/ Rua

Rolinhas(Colégio Unidade Polo)





Linha 6-1 (São Rafael/Flamingos/Vl. Araponguinha)

SAÍDAS: (Bar do Faustão) Periquito do Pescoço Marrom / Andorinha Grande/ Patativa Rua

Chorona / Mutum de Penacho / Topetinho Pavão / Andorinha Grande/ Anambe Preto/ Maitaca

Roxa/ Rua Loro Verde/ Gaturamo Rei/ Garça Branca (Alzira Horvatich)/ Albatroz Real/ Iratauá/

Caneleirinho (Racanello)/ Rua Faisão (Getúlio Vargas)





Linha 7 (Jd Baronesa / Ulysses Guimarães)

SAÍDAS: Rua Furriel (Igreja Capela São Paulo) / Ruas Caminho do Ocre/ Mineirinho - (c)

Corredor/ Furriel / Megalouro (próximo à padaria PanKeike) / Alcatraz/ Rouxinol (Ivanilde) /

Canindé/ Pato Bravo(Bom Menino) / Azulão/ R. Águias/ Ave Lira





Linha 8 (Jd Aeroporto / Jd Paraná)

SAÍDAS: Garagem ônibus (Tico-Tico Rei)/ Atingau (UPA)/ Sanhaço Frade/ Gavião Coleira

(Mercado Veneza)/ Rendeira/ Perdiz, do mar/ Caboclinho do norte/ Saíra Militar/ Patinho

Gigante/ Perdiz do Mar (Batalhão PM)/ Marianinha(Predinho) / (Col. Francisco Ferreira Bastos) /

Rua Soldado / Gaturamo / Uirapuru (Marquês) / Garagem ônibus (Tico-Tico Rei)/ Atingau

(UPA)/ Sanhaço Frade / Rua Gavião Coleira (Mercado Veneza)/ Rendeira/ Perdiz do Mar / Rua

Caboclinho do Norte/ Saíra Militar/ Rua Patinho Gigante/ Perdiz do mar(Batalhão PM/ Rua

Marianinha(Predinho)/ (Colégio Francisco)- , /Rua Soldado/ Rua Gaturamo/ Uirapuru (Marquês)





HORÁRIOS





SAÍDAS: a partir 8h e 13h30

RETORNOS: a partir 10h30 e 16h30.





