“Nada vai evoluir se você não colocar em prática”, provoca Giovanna Antonelli

"Você é o seu próprio sucesso, mas, para que isso seja real, é preciso tirar a teoria do papel". Essa é uma das mensagens da atriz e empresária Giovanna Antonelli, principal palestrante deste sábado (28) da Feira do Empreendedor do Sebrae-PR (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresa do Paraná), em Curitiba.





Com a palestra “Discurso do óbvio”, ela contou um pouco da trajetória, enfatizando que, para que o sucesso fosse possível, foi preciso iniciativa, estratégia e, principalmente, visão empreendedora.

“Trabalho há mais de 30 anos como atriz e antes de estrear todos os meus personagens, pesquisava e fechava parcerias com empresas para lançar produtos e faço isso até hoje. É uma visão empreendedora que tive e me levou a fundar empresas como a GiOLaser, que tornou a tecnologia da depilação a laser acessível para as pessoas”, destacou.





O óbvio precisa ser dito – e colocado em prática!

O mote da palestra de Antonelli, de acordo com ela, é o motivo da principal virada de chave que ela quer provocar no público. E o exemplo vem dela mesma.





“Não sou diferente de vocês; também sou uma grande sonhadora. E foi por isso que montei uma plataforma para mulheres e esse trabalho se desdobrou na palestra: tudo que eu falo, alguém um dia já falou, mas você já colocou em prática?! Porque não adianta saber de tudo e ter o conteúdo. Nada vai evoluir se você não colocar em prática. Então eu venho com a missão de fazer as pessoas ‘reouvirem’ o óbvio para fazer a diferença tanto nos negócios como no dia a dia, porque, apesar do que falam por aí, nossa vida pessoal está conjugada com a profissional – e essa é uma chave simples, mas que pode fazer a diferença na sua jornada”, frisa.

“Discurso do óbvio”, conforme Antonelli, é um convite para partir para a ação.





Timing perfeito

A atriz e empresária, que também é conhecida como uma das principais lançadoras de tendências do Brasil, ainda comentou sobre a importância da relação “observação x ação” para os negócios.





Ela enfatizou que para que o sucesso fosse possível, foi preciso iniciativa, estratégia e, principalmente, visão empreendedora.

“Eu brinco que sou uma das primeiras influenciadoras do Brasil, porque muito antes das redes sociais, já lançava tendências pela televisão. Mas não é só uma questão de estar em evidência – se eu não tivesse observado o meu público e entendido o timing perfeito para os lançamentos, não teria dado certo. Nos negócios também é assim e aqui eu venho, principalmente, para incentivar que as pequenas empresas virem grandes negócios, porque as ideias, quando potencializadas, podem soar geniais”, destaca.





Você é a sua própria marca!

Outro grande aprendizado que ela trouxe ao público que lotou a plenária e as salas secundárias do evento foi sobre a marca pessoal. O tema, de acordo com Antonelli, é essencial para o crescimento.





“Primeiro, venda você. Somos vendedores natos desde o berço e na hora que descobre isso e, também, que vende a todo momento em sua vida, você se torna um grande vencedor, uma grande pessoa e muitas coisas boas virão. Mas não dá para esquecer: não existe teoria sem ação; tudo funciona na prática. É preciso agir”, conclui.





A Feira do Empreendedor encerra às 20h, no Viasoft Experience e no Teatro Positivo (rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 5.300 – Campus da Universidade Positivo), em Curitiba.





O evento é totalmente gratuito. Para acessar é preciso fazer a inscrição pelo site.