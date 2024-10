Novo edital do Paraná garante mais R$ 1 milhão para bolsas de mestrado e doutorado

Paraná proíbe venda e consumo de bebidas até as 18h no dia das eleições

Sesp recua e revoga 'Lei Seca' no primeiro turno das eleições no Paraná

A iniciativa visa ampliar as ações do programa, lançado em junho deste ano, a fim de promover a consolidação e o fortalecimento dos programas de Pós-graduação Stricto Sensu paranaenses.

A Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste) publicou no final de setembro um edital para a contratação de professores colaboradores por tempo determinado.

“Por meio desta chamada complementar a Fundação Araucária amplia o apoio para novas instituições que não estavam contempladas na chamada inicial de bolsas para mestrado e doutorado. Essa inclusão fortalece ainda mais o ecossistema de ciência e inovação do Paraná garantindo que o desenvolvimento acadêmico atinja uma diversidade ainda maior de áreas do conhecimento e regiões”, destaca a gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da Fundação Araucária, Fátima Padoan.





Serão financiadas até cinco bolsas de doutorado (acadêmico e profissional) para alunos regularmente matriculados em Programa de Pós-graduação recomendado pela Capes, com vigência de até 36 meses, no valor mensal de R$ 3.100,00, e até 10 bolsas de mestrado (acadêmico e profissional) com vigência de até 24 meses, no valor mensal de R$ 2.100,00.





O prazo para submissão de propostas vai até 28 de outubro. O resultado final deve ser divulgado até 5 de dezembro. Todas as informações estão disponíveis no site.