Novo milionário do Nota Paraná é de Curitiba; bilhete de Maringá ganha R$ 100 mil

Um morador de Curitiba ganhou nesta quinta-feira (7) o prêmio principal de R$ 1 milhão do Nota Paraná. O consumidor, que mora no bairro Cristo Rei, participou do sorteio com 23 bilhetes gerados a partir de 42 notas fiscais. O bilhete sorteado tem o número 27247123.





O prêmio de R$ 100 mil saiu para um morador de Maringá (Noroeste), do conjunto habitacional Requião. O bilhete vencedor é o 25893256, e era um dos 26 originados de 43 notas fiscais distintas com os quais o contribuinte concorria aos prêmios nesta edição.

O terceiro prêmio, de R$ 50 mil, foi concedido a um residente de Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba. O bilhete premiado, de número 22676731, estava entre os 95 gerados a partir das 14 notas fiscais com o CPF do participante.





Além dos maiores valores, o sorteio do Nota Paraná premiou mais dez consumidores com R$ 10 mil, e 15 mil pessoas receberam R$ 50. Os prêmios vão ser liberados eletronicamente ao longo do dia. Os consumidores podem verificar, a partir do fim da tarde, se têm bilhetes premiados, pelo site ou aplicativo do Nota Paraná (disponível para Android e iOS), ao acessar o cadastro com CPF e senha. Não são enviadas mensagens via WhatsApp ou por outros aplicativos.

