Operação Ano Novo: sete pessoas morrem e 64 acidentes são registrados nas rodovias federais no Paraná

Terceiro boletim do verão aponta que águas do Paraná seguem próprias para banho

Turismo longe do mar: trilhas, montanhas e cachoeiras são opções alternativas no Litoral do Paraná

No 1º dia útil do ano, londrinenses reclamam de aumento da tarifa de ônibus

No 1º dia útil do ano, londrinenses reclamam de aumento da tarifa de ônibus





Mais de cinco mil imagens de motoristas transitando acima da velocidade foram registradas no feriado, uma média de cerca de mais de 60 flagrantes por hora.

Publicidade





Alguns flagrantes: Um Jaguar trafegando a 171 km/h na BR-277, no Oeste do estado (São Miguel do Iguaçu) e um Santana a 159 km/h na BR-376, no Norte paranaense (Maringá). Pela infração gravíssima, os motoristas estão sujeitos a uma multa de R$ 880,41, além da suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).





Foram registrados 64 acidentes (-36,3%), com 79 pessoas feridas (- 26%) e sete mortas (- 30%). Comparativos relacionados ao feriado do Natal. 8.275 pessoas e 7.596 veículos foram fiscalizados.