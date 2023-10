Paraná: Agências do Trabalhador têm 16,4 mil vagas com carteira assinada

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados iniciam a semana com a oferta de 16.407 vagas de emprego com carteira assinada. A maior parte delas é para auxiliar de linha de produção, com 2.561 oportunidades. Na sequência, abatedor de aves, com 403 vagas, operador de telemarketing receptivo, com 350, e magarefe, com 328.





A grande Curitiba concentra o maior volume de postos disponíveis (4.572). São 350 vagas para operador de telemarketing receptivo, 260 para operador de telemarketing ativo e receptivo, 190 para operador de cobrança e 90 para operador de caixa.

Publicidade

Publicidade





Na capital, a Agência do Trabalhador central oferta 89 vagas para preenchimento urgente: assistente de vendas (39), ajudante de carga e descarga de mercadorias (20), auxiliar de almoxarifado (20), carpinteiro (5) e jardineiro (5).





A região de Cascavel aparece em seguida (4.267), com 763 oportunidades para auxiliar de linha de produção, 255 para abatedor de aves, 230 para abatedor de porcos e 170 para magarefe.

Publicidade





Nas demais regionais do Interior são destaques Londrina (1.549), Pato Branco (1.273) e Foz do Iguaçu (1.068).





Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 318 vagas, alimentador de linha de produção, com 66, operador de caixa, com 55, e vendedor interno, com 45 oportunidades.

Publicidade





Em Pato Branco, os destaques são para auxiliar de linha de produção (307), operador de caixa (84), operador de processo de produção (69) e repositor em supermercados (47).





Em Foz do Iguaçu, há oferta de emprego para as funções de auxiliar de linha de produção, com 340 oportunidades, abatedor de aves, com 70, operador de caixa, com 64, e atendente de bar, com 51.

Publicidade





ATENDIMENTO





Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento ocorra com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI.





Confira AQUI as vagas por regionais.