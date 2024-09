Paraná anuncia criação de Complexo de Reabilitação Silvio Santos

O governador Ratinho Junior anunciou nesta quinta-feira (26) a criação do Complexo de Reabilitação Silvio Santos, em Curitiba, em parceria com a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).







A estrutura vai contar com a construção de um novo hospital, fruto de um investimento de R$ 65 milhões. A nova unidade será construída em um terreno de mais de 7 mil metros quadrados ao lado do Hospital de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier. Com os dois hospitais e a parceria com a AACD, o complexo vai expandir os serviços de reabilitação física, auditiva, visual e intelectual prestados pelo Estado.

A nova unidade vai unificar serviços já existentes no Estado como o CAIF (Centro de Atendimento Integral ao Fissurado Lábio Palatal), além de ofertar novos serviços como ambulatório de marcha e oficina ortopédica para confecção, adaptação e manutenção de OPMAL (Órteses, Próteses e Meios de Locomoção).





O complexo também vai contar com um novo centro cirúrgico que ampliará a oferta de procedimentos ortopédicos, neurológicos e urológicos.





