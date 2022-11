Paraná cria gabinete de crise para atender deslizamentos na BR-376

O governador Ratinho Junior determinou, na manhã desta terça-feira (29), a criação de um gabinete de crise para concentrar a tomada de decisões e atendimento às vítimas dos deslizamentos de terra na BR-376 e nas demais rodovias do Paraná, causados pelas chuvas intensas que atingem o Estado ao longo do mês.





Ratinho Junior também pediu para a Casa Civil um decreto emergencial para garantir a estrutura e os equipamentos para fazer o resgate das vítimas e trabalhar na desobstrução das vias.

"Esse gabinete de crise vai nos ajudar a ter agilidade nessas respostas, além de atender as vítimas da melhor forma possível. O trabalho será coordenado pelas forças de segurança", disse Ratinho Junior.

O gabinete é formado pelas Secretarias de Estado da Infraestrutura e Logística e Segurança Pública, com participação de integrantes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Científica, Polícia Civil, Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, (DER/PRDepartamento de Estradas de Rodagem do Paraná) e PRF (Polícia Rodoviária Federal).





A atenção maior é com a BR-376. Equipes estão no local realizando atendimento após o deslizamento que ocorreu por volta das 19h da segunda-feira (28), atingindo um trecho de aproximadamente 200 metros, nos dois lados da pista, na altura do km 669, em Guaratuba, no Litoral do Estado.

Informações preliminares estimam que seis carretas e 15 veículos de passeio foram arrastados pela lama.

Policiais militares, bombeiros e equipes da Defesa Civil do Paraná já iniciaram o atendimento no local na noite de segunda-feira, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e a concessionária Arteris Litoral Sul. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina também está auxiliando as forças estaduais e federais.

DEMAIS RODOVIAS





As três rodovias de acesso entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral paranaense foram atingidas por deslizamentos de terra e estão com pontos de bloqueio nesta terça-feira (29), informa o DER/PR.

Além da BR-376, a Estrada da Graciosa (PR-410) está totalmente interditada devido a deslizamento de terra no km 8+100, próximo à Grota Funda, ocorrido nesta terça. O DER/PR está providenciando as máquinas necessárias para liberar a pista o mais breve possível.





Na BR-277 foi registrado novo deslizamento de terra no km 41, próximo ao local atingido por queda de rochas no mês passado.





O trânsito sentido Litoral está totalmente bloqueado, com os desvios sendo realizados pela PRF na altura do km 60, ainda em São José dos Pinhais. As equipes de operação de tráfego rodoviário do DER/PR auxiliam no trecho com sinalização de emergência, orientação ao usuário e disponibilização de serviços de guinchos.