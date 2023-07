Paraná: Estrada da Graciosa continua fechada por riscos de novos deslizamentos

Depois de analisar levantamentos pluviométricos e geotécnicos da estrada da Graciosa (PR-410), o DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) decidiu manter a rodovia fechada ao menos até o meio-dia desta quinta-feira (20).





Os pluviômetros instalados no início e final do trecho em obras registraram 30 mm e 40 mm de chuvas nas últimas 24h, que é um dos critérios para avaliar a possibilidade de bloqueio. Nesta quarta (19) houve deslizamento de lama e vegetação na altura do km 11+200, trecho já em obras emergenciais.

Novas análises vão ser feitas ao longo deste período de fechamento para definir se o local será reaberto ou o bloqueio mantido visando garantir a segurança dos usuários em relação ao risco de novos deslizes de terra e vegetação.





Equipes da obra seguem fazendo serviços preventivos e paliativos, com a retomada total dos trabalhos acontecendo após as condições climáticas melhorarem.





Medidas semelhantes têm sido tomadas quando há registro de excesso de chuva em um único dia ou acúmulo de água ao longo de dias seguidos. O trecho tem obras de recuperação de talude em quatro quilômetros, depois de deslizamentos de terra, rochas e vegetação em meses anteriores.