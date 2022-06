Paraná gerou 13.894 empregos em maio; Indústria se destaca

O Paraná gerou 13.894 empregos em maio, chegando ao saldo positivo de 75.990 vagas formais preenchidas desde o início do ano, o quarto melhor desempenho do país, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O setor que teve o maior saldo foi a Indústria, com 3.733 empregos. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Previdência, divulgado nesta terça-feira (28).

Na sequência estão os setores do Comércio com 2.709, Serviços de Escritório (informática, comunicação, financeiros, imobiliários, administrativos e técnicos), 2.489, Construção Civil,1.409, e Administração Pública, com 1.464 postos de trabalho formais abertos.

“Esse resultado é fruto das ações de empregabilidade do Governo do Paraná, com os mutirões de emprego e o ônibus da Agência do Trabalhador Itinerante do programa Emprega Mais”, afirmou o secretário da Sejuf (Justiça, Família e Trabalho) do Paraná, Rogério Carboni.









A chefe do Departamento de Trabalho da Sejuf, Suelen Glinski, ressalta que a expansão do setor industrial auxilia no crescimento econômico do Paraná como um todo, inclusive ajudando na geração de empregos de outros setores. “O setor da indústria vem se consolidando nesse crescimento de empregos formais no Paraná, é o setor que mais contrata hoje se a gente pegar os dados de maio”, disse





“Para economia é muito importante, tendo em vista que é o setor que paga os melhores salários porque exige um nível de qualificação e experiência maior por parte do trabalhador, e também porque ajuda a alavancar os demais setores da economia”, destacou Suelen.

Também tiveram saldo positivo, em maio, o setor de Alojamento e Alimentação com 834 vagas, o de Logística (transporte, armazenagem e correio) com 605 vagas, Cultura e Esporte com 40 vagas, Serviços Domésticos com uma vaga e outras atividades no Setor de Serviços, com 310 vagas. O único setor que ficou com saldo negativo foi Agropecuária.