Paraná lidera geração de trabalho para mulheres no Sul

O Paraná foi o estado da região Sul que mais gerou empregos para mulheres de janeiro a outubro de 2023.





Segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do trabalho, o Estado registrou no período um saldo positivo de 51.341 novos empregos formais para mulheres. O número é resultado da diferença de 662.520 contratações e 611.179 demissões.





O Saldo de empregos gerados para as mulheres coloca o Paraná na quarta posição no ranking nacional, atrás somente de São Paulo (229.507, Minas Gerais (75.147) e Rio de Janeiro (54.974). Em todo o País, foram abertos 721.725 novos postos de trabalho para mulheres nos dez primeiros meses do ano.

Com esses números, o Paraná superou o Rio Grande do Sul, que no período teve 33.733 novas contratações femininas, e Santa Cataria que fechou os dez primeiros meses com 44.170 postos de trabalho para mulheres.