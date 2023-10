Companhia aérea Azul inicia trecho Curitiba-Montevidéu

O Paraná conta com mais um voo internacional a partir desta terça-feira (31). Com a presença do vice-governador Darci Piana, a companhia aérea Azul lançou o trecho Curitiba-Montevidéu, partindo do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região de Curitiba. O voo para a capital do Uruguai, anunciado em maio pelo governador Ratinho Junior, traz ainda outra novidade: a aeronave leva adesivada a mensagem “Visite o Paraná” para incentivar a vinda de turistas ao Estado.

“Esse voo é mais uma oportunidade de a nossa gente do Paraná se encontrar com os vizinhos uruguaios. Isso com certeza vai ajudar nosso turismo de Curitiba, de Foz do Iguaçu e de tantos outros lugares bonitos que temos aqui”, disse Darci Piana. “Esse é um voo ainda mais especial porque leva a plotagem com a marca do Paraná para todos os cantos do país e também lá para o Uruguai”, completou.

Publicidade

Os voos de Curitiba para Montevidéu serão operados quatro vezes por semana em aeronaves Embraer E2 com capacidade para 136 passageiros. As decolagens da capital paranaense acontecem às 12h, às terças, quintas, sábados e domingos. A volta será nos mesmos dias, decolando de Montevidéu às 15h10.

Esse é o primeiro voo internacional da Azul partindo de Curitiba. O Aeroporto Afonso Pena ainda conta com outros três rotas para fora do Brasil: para Santiago, no Chile, pela Latam; e dois voos para Buenos Aires, na Argentina, da Gol e da Aerolineas Argentinas.