Paraná Trifásico: Copel moderniza rede de energia rural no Estado

Lançado em 2020, o Programa Paraná Trifásico está dando um salto de qualidade no serviço de fornecimento de energia na área rural do Estado.





Com investimentos previstos na ordem de R$ 2,7 bilhões, a Copel (Companhia Paranaense de Energia) vai implantar, até o ano que vem, 25 mil quilômetros de redes trifásicas de energia no lugar das monofásicas.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Paraná Trifásico fechou 2023 com 15 mil quilômetros de troca de rede realizada. E prossegue em 2024 a toda velocidade. É um projeto grandioso, o maior do país nessa área, que vai beneficiar o agronegócio, garantir eficiência e levar mais qualidade de vida a quem mora e trabalha na zona rural.





Esse programa de modernização do sistema de energia para o campo é tema da segunda edição do projeto "Conectando com a Copel", parceria entre a Companhia Paranaense de Energia e o Grupo Folha de Londrina para levar informação sobre todos os investimentos e projetos que vêm sendo desenvolvidos na região norte do Paraná para melhorar a qualidade de vida do usuário.

Publicidade





As reportagens que fazem parte do projeto "Conectando com a Copel" englobam conteúdo nas plataformas impressa e online do Grupo Folha de Londrina e também de videocast com entrevistas sobre os temas abordados.





O primeiro episódio falou sobre os investimentos que vêm sendo feitos pela companhia na região norte do Paraná.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: