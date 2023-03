Paranaense doa sangue raro Kell-Null para tentar salvar piauiense

Um paranaense que tem um tipo raro de sangue, o “Kell-Null”, foi doador em uma força-tarefa nacional para salvar a vida de uma paciente de 38 anos, internada com anemia em estado grave, em Teresina, capital do Piauí. A doação ocorreu na quarta-feira (29).

No início deste mês, a CGSH (Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados) do Ministério da Saúde acionou os hemocentros de todo o Brasil para identificar possíveis doadores. No País, de acordo com o CNSR (Cadastro Nacional de Sangue Raro) há somente três pessoas cadastradas com este tipo sanguíneo e uma delas é um paranaense de Foz do Iguaçu (Oeste). Esse doador prefere não se identificar, mas colaborou ao ser convocado pela Hemorrede.

Em seguida, o sangue doado será enviado para o Hemepar (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná) em Curitiba. De lá, o Ministério da Saúde vai providenciar o transporte para o Piauí. Da doação em Foz até a receptora em Teresina, a bolsa com o "Kell-Null" vai percorrer mais de três mil quilômetros.

"Esperamos que esse gesto toque o coração de todos os paranaenses para que continuem sendo solidários e doando seu sangue em prol da vida de alguém", comentou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.



Tipos sanguíneos



Além dos mais conhecidos A, B, AB e O, positivos e negativos, que se enquadram no sistema ABO (combinado com o Rh), pelo menos 43 sistemas descrevem mais de 373 antígenos sanguíneos diferentes já identificados pela Sociedade Internacional de Transfusão de Sangue (ISBT - International Society of Blood Transfusion). O que os difere é, principalmente, a variação das proteínas que os compõem.

O “Kell-Null” ou “fenótipo Bombaim” é parte de uma subvariação do sistema Kell e é extremamente raro, - é encontrado em somente 0,01% da população mundial, com destaque para países como Finlândia, Japão e Reino Unido. Quem possui esse fenótipo só pode receber doações de pessoas que tenham a mesma variação, o que dificulta, e muito, a procura por sangue compatível.

"O Hemepar sempre se preocupou em identificar os tipos sanguíneos para garantir transfusões cada vez mais eficazes, e com o apoio da Sesa, temos insumos e materiais suficientes para realizar as fenotipagens, que é a identificação do sangue. Hoje temos quase 45 mil doadores cadastrados com fenótipos", detalhou a diretora do Hemepar, Liana Labres de Souza.



Processamento