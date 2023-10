Parque Guartelá funciona parcialmente depois de ter estruturas danificadas por chuvas

Depois de ser fechado no domingo (29) em razão das fortes chuvas, o Parque Estadual do Guartelá, em Tibagi, nos Campos Gerais, vai funcionar parcialmente a partir desta terça-feira (31). De acordo com a AEN (Agência Estadual de Notícias), as seguidas tempestades, com cheias e alagamentos, causaram diversos danos à UC (Unidade de Conservação). A cachoeira da Ponte de Pedra e o mirante ficarão inacessíveis por tempo indeterminado já que parte das estruturas da ponte que leva os visitantes a esses espaços caiu.





As trilhas que dão acesso aos panelões, à prainha e às pinturas rupestres do parque também não poderão ser usadas até que a água que acumulou seja escoada e o caminho possa ser reconstituído. A medida do IAT (Instituto Água e Terra), órgão ambiental responsável pela administração do Guartelá, atende a uma orientação da coordenadoria Estadual da Defesa Civil para garantir a segurança dos frequentadores do complexo – no momento, somente a recepção e o espaço para motorhomes estão autorizados a receber público.

OUTROS PARQUES





Quanto aos parques estaduais que foram fechados no fim de semana por motivo de segurança, o Pico Paraná, nos municípios de Campina Grande do Sul e Antonina, e Serra da Baitaca, em Piraquara e Quatro Barras, continuam sem receber visitantes pelo menos até esta terça-feira (31), conforme a previsão do tempo de chuvas fortes para a região.







Já o Parque Estadual Pico do Marumbi, em Morretes, no Litoral, reabriu na segunda-feira (30) e está funcionando normalmente. No entanto, permanece sob monitoramento, podendo ser fechado novamente caso as condições climáticas se alterem.