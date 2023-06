Porto de Paranaguá receberá nova temporada de navios de passageiros da MSC

A empresa MSC Cruzeiros confirmou a temporada 2024/2025 de navios de passageiros no Porto de Paranaguá. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (28), uma semana após o fórum realizado pela Portos do Paraná para discutir os preparativos para a atual temporada, de 2023/2024.





No dia 1º de dezembro deste ano, o Porto de Paranaguá receberá a primeira das 16 rotas já confirmadas para embarque e desembarque de passageiros em navios de cruzeiros da empresa. A previsão é que cerca de 2 mil pessoas passem pela região durante cada uma das escalas, injetando mais de R$ 1,5 milhão, por semana, na economia local.







Para a temporada 2024/2025 o navio utilizado será o MSC Armonia, também na rota Paranaguá/Itajaí/Punta del Este/Buenos Aires, com retorno para Paranaguá. O primeiro embarque e desembarque está programado para 20 de dezembro de 2024, seguido de um por semana, até finalizar em 28 de março de 2025, totalizando 15 operações.

Segundo o diretor de Desenvolvimento Empresarial da Portos do Paraná, André Pioli, a decisão da empresa foi em função dos bons números já alcançados na temporada 2023/2024. “A venda de cruzeiros via Paranaguá se mostrou 40% maior que a procura pelo embarque via Santa Catarina”, adianta.





“É a prova que paranaenses ansiavam por uma rota de cruzeiros saindo do Porto de Paranaguá, na expectativa de conhecer também a Cidade Mãe do Paraná e nosso Litoral, que tem uma cultura riquíssima e é recheado de belezas”, afirma Pioli.





Para o diretor, a operação da MSC via Porto de Paranaguá já incentivou outras companhias. “A Costa Cruzeiros sinalizou recentemente interesse em ter operações de navios de passageiros por aqui. Conversas e negociações seguem em andamento”, afirma Pioli.





O secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, destacou o anúncio da empresa. “Não apenas paranaenses, mas também turistas de outros estados e até de países vizinhos, como Paraguai e Argentina, passarão a embarcar ou desembarcar por Paranaguá. Com a confirmação dessas duas temporadas de escala fixa no Paraná, vamos desenvolver o turismo responsável e integrado, gerando emprego e renda”, completa.