Porto de Paranguá entra na rota definitiva dos cruzeiros

A MSC Cruzeiros – uma das principais companhias do segmento no mundo – anunciou neste domingo (26) escalas e embarques inéditos em Paranaguá, no Litoral do Paraná, com o navio MSC Lirica, a partir de novembro.





O MSC Lirica vai operar itinerários do Porto de Paranaguá para Itajaí, Buenos Aires (Argentina) e Punta del Este (Uruguai).



Assim, o Paraná se juntará a outros portos de embarque já conhecidos no Brasil, como Itajaí, Santos, Rio de Janeiro, Salvador e Maceió, entrando definitivamente na rota turística desse segmento.





O anúncio foi feito pelo diretor-geral da MSC no Brasil, Adreian Ursilli, e pelo secretário do Turismo do Paraná, Marcio Nunes, durante o 14° TOP MSC 2023 — evento para agentes turísticos de todo o País a bordo do MSC Seashore.

“Temos um grande potencial de mandar paranaenses e turistas de demais estados para toda a América do Sul. Boa parte dos paulistas, argentinos, uruguaios e paraguaios vai acabar embarcando de Paranaguá. Iremos transformar o Paraná com bons roteiros, bons produtos para ir para as prateleiras dos agentes de viagens”, destacou Nunes, que representou o governador Carlos Massa Ratinho Junior no evento.





“Os turistas que passarem por Paranaguá vão desembarcar na cidade-mãe do Paraná, próxima das praias e de Curitiba, no coração da Grande Reserva da Mata Atlântica. Poderão conhecer Antonina, Morretes, Guaraqueçaba e as ilhas paranaenses”, completou.





“Por outro lado, os paranaenses terão uma enorme facilidade, não precisando ir até Santos para embarcar em cruzeiros".





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: