Maringá oferta 964 vagas de emprego

A Prefeitura de Maringá (Noroeste) oferta, nesta segunda-feira (14), 964 vagas de emprego.

Destas vagas, 64 são para PCD (Pessoas com Deficiência). Na semana passada, foram encaminhados 574 trabalhadores para entrevistas de empregos nas empresas.

Entre as principais oportunidades de emprego com mais ofertas estão pedreiro, com 72 vagas, servente de obras, com 69, carpinteiro de obras, com 61, consultor de vendas, com 60, auxiliar de linha de produção, com 60, operador de caixa, com 40, auxiliar de jardinagem, com 20, e operador de telemarketing, com 20.