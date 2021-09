Prefeitura de Sertanópolis quer presentear servidores com kits pizza e pretende gastar até R$ 43 mil

Quem é funcionário municipal em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina) e quiser comer uma pizza no dia 28 de outubro, quando é celebrado o Dia do Servidor na cidade, nem vai precisar sair de casa. Pelo menos essa é a ideia da prefeitura, que pretende gastar até R$ 43.308,60 para contratar uma empresa que forneça kits pizza. A licitação já foi publicada e está disponível no Portal da Transparência do órgão.

Segundo o edital, 600 kits devem ser comprados. Cada um virá com uma pizza tamanho gigante, com 16 pedaços de quatro sabores diferentes.

O napolitano, por exemplo, deve ser "preparado minimamente com molho da casa, presunto cozido de 100% lombo suíno, com corte nobre da carne, pouquíssima gordura, além de mussarela, tomate e cebola".







Os servidores também vão se deliciar com a calabresa com catupiry, que também deve ser feita "com molho da casa, mussarela, defumada naturalmente e carne de boa qualidade". Para essa opção, a terceirizada não pode incluir "amido, gordura hidrogenada e cebola". Também tem o sabor caipira, que vem com "frango sem osso temperado e refogado, milho e mussarela".

O cardápio é recheado ainda com palmito, que deve ser o de "pupunha tipo extra macio picado e de boa qualidade". Os funcionários não vão passar sede. A Prefeitura de Sertanópolis quer comprar um refrigerante de cola 2 litros para cada um. Detalhe: tem que ser gelado.





Leia mais na Folha de Londrina.