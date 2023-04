'Prêmio chegou em boa hora', diz cambeense que ganhou R$ 1 milhão no Nota Paraná

Ela também destacou a importância de pedir CPF na nota em todas compras. “Isso contribui para o desenvolvimento da cidade de Cambé, já que parte do imposto recolhido pelas empresas, que nós pagamos, retorna para o Município, sendo investido nos serviços públicos. O Nota Paraná foi criado para incentivar as pessoas a pedirem a nota fiscal com CPF, combatendo sonegação fiscal, aumentando arrecadação e gerando benefícios ao consumidor como os sorteios mensais”, afirmou.

Segundo a auditora fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda e coordenadora geral do Nota Paraná, Marta Gambini, relatou que Cambé é apenas o 5º município do estado a receber o prêmio milionário mais de uma vez, se juntando a Cascavel (Oeste), Curitiba, Paranaguá (Litoral) e Sarandi (Noroeste).

O sortudo, concorreu com 52 bilhetes gerados de 10 notas fiscais emitidas referentes a compras de dezembro de 2022. “A gente ganhou, ficamos felizes, mas por enquanto vou deixar o dinheiro no banco e pensar em como utilizá-lo. O prêmio chegou em boa hora, traz uma sensação boa e se Deus quiser vamos fazer um bom investimento”, afirmou.

Pela segunda vez no Programa Nota Paraná, o prêmio máximo de R$ 1 milhão é sorteado para a cidade de Cambé (Região Metropolitana de Londrina). Um ano depois da última felizarda, outro cambeense foi sorteado ao prêmio máximo e o ganhador é do bairro Ana Rosa. Ele recebeu o cheque simbólico em cerimônia na manhã desta quinta-feira (13), na Prefeitura de Cambé.

Além do prêmio milionário, o Nota Paraná também entregou um cheque de R$ 20 mil para a Associação Refúgio, organização sem fins lucrativos de Cambé também sorteada pelo Programa.





O Programa Nota Paraná já devolveu R$ 2,8 bilhões para mais de 42 milhões de CPFs distintos, e R$ 246 milhões para 1.600 entidades que atuam na assistência social, saúde, defesa animal, esporte e cultura.

Todos os meses são premiados 15.013 bilhetes nos valores de R$ 2 milhões para pessoas físicas, e 20.010 bilhetes nos valores de R$ 2,2 milhões de reais para organizações da sociedade civil. Também são contemplados 8 mil bilhetes, nos valores de R$ 800 mil através do Paraná Pay.





Os consumidores que não querem colocar o CPF, podem doar a nota fiscal para organizações sociais através de caixas de coletas. Em Cambé, são 11 instituições cadastradas, que já receberam mais de R$ 6 milhões. Uma delas é a Associação Refúgio, que recebeu R$ 3,8 milhões desse montante.





Márcio de Carvalho, representante da organização, esclareceu que o valor que vem das notas ajuda bastante nas atividades. “Hoje aproximadamente 50% da nossa arrecadação vem da doação das notas, e isso possibilita que dentro do Ana Rosa as crianças tenham conforto, com acesso à cultura, esporte, lazer, todas as salas climatizadas, piscina aquecida. Enfim, tudo isso pela luta que temos para dar o melhor para elas, e o Nota Paraná é mais uma forma de captarmos recursos e revertermos para a sociedade.” (Com informações da Prefeitura de Cambé)