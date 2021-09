PRF leiloa 330 veículos recolhidos no Paraná

Quem busca adquirir um carro novo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná, realizará o quinto leilão "on-line" de veículos de 2021, com lances mínimos entre R$ 100 e 90 mil para aqueles classificados como conservados (recuperáveis), sucata aproveitável com motor aproveitável e sucata aproveitável com motor inservível, retidos, abandonados, removidos ou recolhidos a qualquer título, que se encontrem há mais de 60 dias nos pátios das Unidades Operacionais vinculadas à PRF no Paraná, na região dos Campos Gerais do Paraná.

Continua depois da publicidade

A sessão pública será realizada nos dias 25 de setembro (sábado) e 2 de outubro (sábado) de 2021, exclusivamente no sistema eletrônico "on-line" (internet) no site. Continua depois da publicidade

Dentre os 330 veículos ofertados, 129 são conservados (aqueles que não têm relação alguma com sua conservação visual e aparência estética de sua lataria e demais equipamentos, podendo retornar a circular em via pública, após o pagamento das respectivas taxas e recolocados em circulação após revisão técnica exigida pelo órgão de trânsito) e 201 são considerados como sucata (aqueles que estão impedidos de circulação em vias públicas e se destinam exclusivamente ao desmonte e ao reaproveitamento de suas peças), sendo que poderão ser adquiridos por pessoas físicas ou jurídicas.

O lote mais caro do leilão é um caminhão Scania G 420 A6X4, ano 2011, com lance mínimo de R$ 90.000,00. Também há um caminhão VW 24.220 Euro3 Worker, ano 2007, com lance mínimo de R$ 40.000,00. Todos esses veículos são conservados, isto é, após sua regularização, podem voltar a circular. Continua depois da publicidade

Conforme o artigo 328 do Código de Trânsito, o veículo recolhido que não vier a ser reclamado por seu proprietário dentro de um prazo de dois meses pode ser avaliado e levado a leilão. Visitas e exames dos veículos

Os veículos poderão ser examinados visualmente nos locais onde se encontram, conforme endereços abaixo, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, no período de cinco dias úteis que antecedem cada uma das respectivas datas previstas:

Tibagi





Pátio Posto PRF, na BR 376 - Km 412, localizado no bairro Caetano Mendes. O contato pode ser feito pelo telefone (43) 3535-2135



Irati



No município, os veículos podem ser examinados no pátio do posto da PRF, na BR 277- Km 245, localizado no Bairro Distrito Pinho Baixo. O contato pode ser feito pelo telefone (41) 3535-2134. O endereço para ver os carros é no Pátio Alice Zanlorenci, em frente ao Restaurante Maxim's. As dúvidas podem tiradas pelo número (42) 3422-6593



Guarapuava

Os veículos estão localizados no Pátio Posto da PRF, na BR- 277, no Distrito Guará. O contato é feito pelo (41) 3535-2179. Quem tiver interesse ainda pode procurar no Pátio Auto Socorro Carvalho, no Jardim das Américas ou ligar no (42) 3622-2764.



Ponta Grossa





Pátio Auto Socorro Carvalho, na BR 376, pelo Km 495. O contato pode ser feito pelo (42) 99165-6929. O outro local é no Pátio Lionel Arruda, na BR 373 - Km 183. Dúvidas pelo (42) 3311-1150

Imbaú