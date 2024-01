Primeiro leilão de reciclagem do Detran-PR arrecada R$ 1,5 milhão

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) realizou nesta sexta-feira (26) o primeiro leilão para venda de material ferroso destinado à reciclagem de 2024, resultante da sucata de veículos e materiais inservíveis sem identificação ou sem possibilidade de regularização junto ao órgão. Apenas um único lote reunia partes de 4.801 veículos, o equivalente a 2.582.688 quilos.





As peças armazenadas nos polos de Curitiba, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Cascavel, Francisco Beltrão e Guarapuava foram arrematadas pelo valor de R$ 0,61 por quilo, totalizando a arrecadação de R$ 1.575.439,68.

“Realizamos hoje o primeiro leilão de 2024 para veículos de reciclagem. Temos a intenção de realizar mais três leilões nesta modalidade ainda este ano. A administração está se empenhando para limpar os pátios, considerando também as endemias que o Paraná está enfrentando”, disse a diretora administrativa financeira do Detran-PR, Carla Cristina Filus. Segundo ela, estão programados para o início de março mais quatro leilões para veículos de circulação.





O valor mínimo aplicado no leilão tem por base o quilo do material ferroso a ser reciclado, avaliado em R$ 0,25. Os lances foram efetuados de forma presencial, no auditório sede do Detran-PR em Curitiba, por representantes de três empresas do ramo de siderurgia ou fundição, previamente cadastradas.

“Retomamos os leilões em agosto do ano passado, e o maior benefício é que conseguimos dar uma vazão nos veículos que estavam parados nos pátios. Foram 17.900 veículos e agora 4.800, ou seja, trata-se da retirada de mais de 22 mil veículos dos pátios do Detran”, destaca o presidente da Comissão de Leilão do Detran-PR, Luciano Humberto Prestes.