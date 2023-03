Problemas em rodovias do Paraná desafiam motoristas

As interdições parciais e totais deixaram o trânsito lento em alguns trechos, como na descida para o Litoral, causando transtornos para os motoristas e caminhoneiros. Esses problemas podem trazer prejuízos no transporte da safra agrícola até o Porto de Paranaguá, conforme mostrou reportagem da FOLHA desta quinta-feira (16).





Com o fim da concessão dos pedágios, em novembro de 2021, a manutenção das estradas paranaenses ficou a cargo do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), nas vias estaduais, e do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), nas federais.



Procurado pela FOLHA, o DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) informou que, no momento, mais 30 obras rodoviárias estão em andamento, além de dezenas de contratos de conservação do pavimento em todas as regiões do Estado.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: