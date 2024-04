Produtores do Paraná são destaque no Mundial do Queijo com 55 premiações

O Paraná foi um dos destaques da 3ª edição do Mundial do Queijo do Brasil, com 55 queijos e produtos lácteos de 23 municípios premiados no evento realizado na capital paulista, em abril.







Ao todo, 1,9 mil produtos de 13 países foram avaliados por 300 jurados, sendo que 598 queijos e produtos lácteos receberam medalhas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O júri foi comandado por Laurent Dubois, um dos melhores artesãos da França na categoria queijo. Entre os paranaenses premiados, foram conferidas 12 medalhas super ouro, 14 ouro, 14 prata e 15 bronze.







Organizada pela associação SerTãoBras, a competição avaliou de forma anônima queijos, iogurtes, doces de leite e coalhadas, pela sua aparência exterior e interior, textura, aromas e sabores.

Publicidade





Além do Brasil, participaram do concurso outros 12 países – Itália, Espanha, México, Argélia, Polônia, Irlanda, Colômbia, Argentina, Inglaterra, Suíça, França e Uruguai.







LONDRINA

Publicidade





O Rancho Seleção, de Londrina, recebeu seis premiações na competição – três medalhas de ouro, uma de bronze, uma de prata e uma super ouro. Foi a queijaria do Paraná que mais ganhou prêmios.





As medalhas de ouro foram para o queijo pé-vermelho casca florida (maturado acima de 45 dias), para o queijo paraná (bem amanteigado) e para o doce de leite com passas ao rum.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: