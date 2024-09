Programa da Itaipu aprova quatro projetos de extensão da Uenp

A UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) teve quatro projetos aprovados para o Programa de Extensão para Sustentabilidade Territorial da Itaipu Binacional nos estados do Paraná e região sul do Mato Grosso do Sul.





O edital com o resultado da seleção dos projetos foi publicado no dia 27 de agosto e contempla 70 projetos das sete universidades estaduais do Paraná dentre os 200 selecionados.



Um dos projetos aprovados, “UENP na Comunidade: Promovendo Saúde, Educação e Igualdade de Gênero”, é voltada à promoção da saúde e bem-estar da população de Bandeirantes. Composto por cinco subprojetos, ele aborda temas como saúde ambiental, educação sobre parasitoses intestinais, uso seguro de medicamentos, primeiros socorros e saúde sexual e reprodutiva. "





As atividades serão realizadas em escolas e Unidades Básicas de Saúde do município e contribuem para o alcance de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), como saúde e bem-estar, educação de qualidade e igualdade de gênero”, explicou a coordenadora do projeto, a professora Simone Cristina Castanho Sabaini de Melo.







Os outros três projetos contemplados são: “Educação Ambiental para um Futuro Sustentável: Projeto de Conservação e Conscientização no Campus Cornélio Procópio da UENP”, coordenado pelo professor Edson Junior Stefani; “Gestão pessoal com base no uso racional dos recursos naturais: energia, água e alimento”, coordenado por Carlos Cesar Garcia Freitas; e Fomento às práticas sustentáveis do gerenciamento de resíduos sólidos para preservação dos recursos hídricos no município de Bandeirantes/PR”, coordenado por Marco Antonio Zanoni.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: