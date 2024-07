Projeto da Secretaria de Cultura pretende descentralizar a cultura paranaense

Olhar para o Estado como um todo, compreender suas peculiaridades e fortalecer a relação com as universidades é o ponto de partida da SEEC (Secretaria da Cultura) para estreitar laços com os municípios e investir na cultura.







Nesta quarta-feira (3), durante cerimônia de apresentação da instalação do Núcleo Regional de Cultura em Londrina, a Secretária Estadual de Cultura, Luciana Casagrande Pereira, afirmou que este é um passo importante também para valorizar a cultura de cada região, assim como os produtores culturais que tanto contribuem para a circulação da arte.

As universidades estaduais são os pontos de disseminação dessa nova política.





No período da manhã, foi a vez do Núcleo Regional de Cultura de Jacarezinho, instalado no Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Na noite desta quarta-feira foi vez de Maringá receber o cerimonial na UEM (Universidade Estadual de Maringá).

A iniciativa é uma parceria da SEEC, Seti (Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) e UEL (Universidade Estadual de Londrina). Em Londrina, o escritório irá funcionar no prédio da DAP - Divisão de Artes Plásticas da UEL, localizado na rua Pernambuco, 540 - região central da cidade.





A secretária enalteceu a cessão do espaço pela universidade e destacou a relevância da parceria. "A Secretaria Estadual de Cultura está mais próxima dos fazedores e fazedoras da Cultura."





E completou: " Assumimos que já havia um namoro entre o governo do estado e as universidades para que isso se concretizasse. Era um namoro à distância e agora podemos dizer que é um casamento, pois estamos dividindo o mesmo teto e as despesas", descontraiu.





