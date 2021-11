Quadrigêmeas que nasceram de 29 semanas em Mandaguari vão para casa

A rotina de uma diarista de 39 anos, moradora de Mandaguari, a 30 quilômetros de Maringá, ganhou quatro novas fontes de alegria e amor, mas também de preocupações. Passados quase dois meses desde que deu à luz quadrigêmeas, Tânia Medeiros alegra-se com a rápida recuperação das filhas, que nasceram prematuras.

“Por ser prematuras, são bem espertas. Se eu deixar na cama, quando vou ver, já estão lá na outra ponta”, conta a mãe, que também preocupa-se com o futuro das crianças, que demandam, além de muita atenção, um pacote de fraldas por dia.



Medeiros é a segunda mulher do município a ser surpreendida com a notícia de iria ter quatro filhos de uma só vez. Em 2019, outra mulher de Mandaguari, que tem apenas 35 mil habitantes, também deu à luz quadrigêmeos, o que fez o município ser alvo de brincadeiras, sendo apelidado de "cidade fértil".







Para batizar as quadrigêmeas, Medeiros contou com a ajuda da sua segunda filha, Beatriz, e não relutou em adotar nomes compostos que contassem com “Vitória”, em razão das circunstâncias do nascimento.





Assim, o quarteto passou a ser formado por Luisa Vitória, Elisa Vitória, Isabelli Vitória e Isadora Vitória. “Foi uma vitória porque não teve complicações, tive que ir no hospital só duas vezes. Entrei com 28 semanas e saí com 30 semanas, depois de ganhar elas. Foi uma vitória”, definiu.

