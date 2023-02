Quase 600 mil pessoas participaram de Carnaval de Rua em Guaratuba na segunda-feira

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) esteve presente com policiamento preventivo e repressivo durante todos os eventos de Carnaval realizados em Guaratuba, no Litoral, entre a noite da última sexta-feira (17) e esta segunda-feira (20). Na noite desta segunda-feira, com a presença da tradicional Guaratubanda, os militares estaduais estimam que cerca de 600 mil pessoas acompanharam os desfiles e trios-elétricos que seguiram pela Avenida 29 de abril, entre a Praia de Guaratuba e a Praia dos Namorados.





As equipes atuantes na Operação Carnaval em Guaratuba iniciaram o policiamento horas antes da primeira apresentação e só encerraram as atividades já na manhã desta terça-feira (21), após a dispersão de todo o público.

O secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, acompanhou a atuação da Polícia Militar e aprovou a estratégia de policiamento adotada durante todo o percurso.





“A estratégia de policiamento foi bem alinhada pelos comandantes e isso proporcionou eventos tranquilos, não só em Guaratuba, mas em todas as cidades do Litoral, com a atuação do efetivo local, do reforço do Verão Maior Paraná e das unidades especializadas, além da integração com as demais forças de segurança”, frisou.

Para o capitão Silvio Cordeiro, responsável pelo comando das equipes durante o Carnaval em Guaratuba, o trabalho dos últimos dias proporcionou aos foliões mais segurança.





“Nossas equipes foram posicionadas durante todo o percurso, quadra a quadra, possibilitando uma ação rápida e efetiva de resposta para qualquer situação. Contamos com o apoio também das especializadas que permitiram um perímetro maior de segurança para todos”, completou.

Para o Rogério Almeida, que estava na avenida com a família toda, a presença da Polícia Militar fez com que eles ficassem durante todo o evento. “A gente se sente mais seguro ao ver que os policiais estão em cada esquina. Trouxe meus filhos para assistirem os desfiles e os trios e estão aproveitando muito, com segurança”.





Aline Corrêa estava acompanhada das amigas a afirmou que, depois de dois anos sem Carnaval, conseguiu aproveitar muito. “Vimos viaturas e policiais durante todo o percurso e isso foi muito bom, não tivemos nenhum problema e aproveitamos do início ao fim sem ver nenhuma confusão”.





VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná reuniu uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste, como atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e eventos esportivos, além de outras práticas relacionadas ao entretenimento. O reforço de policiamento nesses locais continua até o fim do Carnaval.