Recapeamento será feito em 33 mil m² de vias de Cambé; veja as ruas contempladas

O prefeito Conrado Scheller, de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) assinou a ordem de serviço de recapeamento asfáltico. Serão investidos mais de R$ 2 milhões em uma área de mais de 33 mil m², contemplando trechos de seis vias. O serviço será realizado em trechos de seis vias, totalizando uma área de 33.427,51 m².





A obra prevê a execução dos serviços preliminares, revestimento, remendos superficiais e profundos, reperfilamento, imprimação, pintura de ligação, meio-fio e sarjeta, urbanização e sinalização de trânsito no valor de R$ 2.448.746,27, sendo feita pela empresa LB Asfaltos LTDA. Os recursos são de um saldo do programa Paranacidade, através do distrato de outra licitação de asfalto em Cambé, no qual a empresa desistiu de realizar o serviço no meio da obra.

As vias que serão revitalizadas seguem as mesmas que não receberam o serviço no contrato de licitação anterior, que são: Rua Belo Horizonte, entre a Avenida Francisco Delgado Sanches e a Rua Pará; Avenida Hermes da Fonseca, entre a Rua Francisco Xavier da Silva e a Rua Floriano Bento Viana; Rua Francisco Delgado Sanches, entre a Rua Caçadores e a Rua Fazenda Santa Cândida; Rua Salmos, entre a Avenida Cantares e a Rua Apocalipse; Rua Rubi, entre a Rua Apocalipse e a Rua Coral; e Avenida Roberto Conceição, entre a Rua São José e a Rua Esperança, entre a Rua Pedro Álvares Cabral e a Avenida Inglaterra, e entre a Avenida Inglaterra e a Rua Carlos Sawade.





A empresa tem, após a assinatura da ordem de serviço, 10 dias para iniciar os serviços. O prazo para execução total da obra é de sete meses.





