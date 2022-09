Rolândia: identificado motociclista atropelado por trem

O motociclista de 40 anos, que morreu na noite de sábado (17) após ser atingido por um trem na cidade de Rolândia, na RML (Região Metropolitana de Londrina), foi identificado como Valdir Rosa Apolinário. Ele residia no Conjunto Padre Ângelo, em Rolândia, próximo do bairro em que ficava a sua residência e trabalhava na fábrica e comércio de móveis Rud Rack, na mesma cidade.





Na noite de sábado, a motocicleta dele sofreu uma queda e ficou presa nos trilhos. Ele tentou tirar o veículo, mas não conseguiu e acabou sofrendo o impacto. Os bombeiros foram acionados às 23h25 para atender a ocorrência no Km 1 da rodovia BR-369. A vítima conduzia uma motocicleta CG 150 Fan Esdi. Segundo relatos dos bombeiros, ele tentava cruzar a linha férrea no trecho urbano da BR-369, quando foi atingido pela locomotiva. O local é utilizado para a passagem de pedestres, no entanto o condutor estaria utilizando a passagem como atalho de forma irregular, quando foi colhido pelo trem. O comboio estava com dois vagões vazios e o maquinista do trem chegou a acionar os freios, mas não houve distância suficiente para impedir o choque a tempo. O IML (Instituto Médico-legal) foi ao local e levou o corpo.

O trecho em que ocorreu o acidente é conhecido entre os moradores e é conhecido como Escadinha, e é um dos pontos mais problemáticos de Rolândia e está entre as reivindicações do município ao Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para a construção de uma trincheira. O local é uma travessia em aclive, como prolongamento da Rua João VI, que conecta o bairro Jardim Guanabara ao Conjunto Padre Ângelo pela Avenida Presidente Getúlio Vargas.





