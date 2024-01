Saída de pista e colisão contra defensa metálica mata motorista na BR-376 em Marilândia do Sul

Um motorista morreu ao se envolver em uma saída de pista e colisão contra defensa metálica na tarde de quinta-feira (25) na BR-376 em Marilândia do Sul (Vale do Ivaí).







Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente ocorreu por volta das 15h30 no quilômetro 281 da rodovia. Chovia no momento da ocorrência, e o Volkswagen Gol transitava de Paranaguá (Litoral) com destino à Maringá (Noroeste).

No interior do carro estavam três pessoas, todas residentes em Maringá. O condutor, de 42 anos, foi a óbito no local. Ferida levemente, uma passageira de 39 anos foi socorrida e encaminhada para atendimento médico ao Hospital da Providência em Apucarana (Centro-Norte). O terceiro passageiro não sofreu lesões.





Equipes da Polícia Civil, Perícia Científica e IML (Instituto Médico-Legal) também atenderam a situação.





A PRF fará o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito e o remeterá à Autoridade Policial.