Salários até R$ 7,6 mil: Unioeste abre inscrições para 40 agentes universitários

A Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) abriu nesta sexta-feira (9) inscrições para o Pss (Processo Seletivo Simplificado) de 2024 (PSS-2024 AGENTE) para contratação de 40 agentes universitários níveis médio e superior, por prazo determinado, com intuito de atuar em Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo, Reitoria ou Hospital Universitário do Oeste do Paraná.





Os salários variam de R$ 4.231,60 a R$ 7.616,88.

As inscrições devem ser feitas somente por processo eletrônico até o dia 16 de setembro. O edital é de formação de cadastro reserva.







Há vagas para 21 funções:

Nível médio: Técnico Administrativo; Técnico em Segurança do Trabalho; Técnico em Laboratório; Técnico em Laboratório/Química; Técnico em Laboratório/Eletromecânica, Eletrotécnica, Eletricidade, Eletroeletrônica ou Eletrônica;





Nível superior: Administrador; Advogado; Analista de Informática; Assistente Social; Arquivologista; Bibliotecário; Biólogo; Contador; Comunicador Social; Enfermeiro; Engenheiro Químico; Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – Libras; Pedagogo; Nutricionista; Psicólogo e Químico.

O valor da taxa para as funções de nível superior é de R$ 150,00 e para as de médio é de R$ 100,00. O pagamento deve ser feito somente na Caixa Econômica Federal ou nas casas lotéricas, conforme instruções impressas no boleto. O candidato pode pleitear a isenção do valor da taxa de inscrição no período de 09 de agosto até o dia 19 de agosto.





Ao candidato é permitido até duas inscrições em diferentes níveis de escolaridade, ou seja, uma de nível superior e outra de nível médio. Se houver mais de uma inscrição pelo mesmo candidato no mesmo nível de escolaridade, será mantida a última paga ou isenta - a primeira, mesmo que paga ou isenta é desconsiderada, sem devolução de taxa.

O candidato pode concorrer à vagas reservadas a pessoa com deficiência e/ou afrodescendente, devendo informar em campo próprio na inscrição, do contrário participa automaticamente das vagas de ampla concorrência, mesmo que declarada tal condição posteriormente.





O processo conta com prova escrita (objetiva) de caráter eliminatório e classificatório para todas as funções, exceto para Intérprete de Libras. Ela tem nota máxima 100 pontos e nota mínima para classificação de 50 pontos, e será feita presencialmente no dia 13 de outubro na cidade em que o candidato optar no momento da inscrição.

A Prova Prática de caráter eliminatório e classificatório será somente para a função de Intérprete da Libras (Língua Brasileira de Sinais), com nota máxima 80 pontos e nota mínima para classificação de 50 pontos, e deve ser feita de acordo com escala de horários prevista na convocação.





A Avaliação de Títulos e Currículo, de caráter classificatório, tem nota máxima 20 pontos, atribuídos aos candidatos classificados na Prova Prática.





Mais informações disponíveis no site oficial do processo.