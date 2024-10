Semana da Pessoa Idosa em Cambé terá show de talentos, passeios e atividades físicas

A Prefeitura de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) promove a Semana da Pessoa Idosa de 21 a 25 de outubro. Durante o evento, em comemoração ao Dia do Idoso (1º de outubro), serão realizadas apresentações culturais, show de talentos, palestras com temas voltados ao público idoso, atividades físicas, passeios a pontos históricos e a lugares do município para se conectar com a natureza, além de um baile de integração com idosos de Rolândia.







A organização é da secretaria municipal de Assistência Social e Cidadania, em parceria com as secretarias de Esporte e Lazer, Educação e Cultura e Agricultura e Meio Ambiente.

A secretária de Assistência Social e Cidadania, Lucilene Diorio destaca que as ações visam dar um olhar diferenciado a eles. “É um olhar para o idoso da forma que ele realmente precisa. É um agradecimento pelo trabalho que desenvolveram sempre aqui no município, e por toda a dedicação que ainda têm por Cambé".





PROGRAMAÇÃO

Segunda-feira (21) – Ginásio e CCI do Novo Bandeirantes





Manhã (8h30 às 11h30): Abertura com coral dos Centros de Convivência do Idoso e “Envelhecer ativo: um dia dedicado às atividades físicas e lazer” com aulão de ginástica e vôlei no escuro;





Tarde (13h às 17h): Palestras sobre prevenção de quedas e jogos de tabuleiro.

Terça-feira (22) – CCI Tupi





Manhã: “Percorrendo os caminhos das nossas histórias” – Grupo 1 com percurso pelos pontos históricos de Cambé;

Tarde: “Show de Talentos: O palco é nosso!” – Apresentação final do projeto Caixa de Memórias e apresentações artísticas dos idosos e “Envelhecimento e bem-estar” – Terapia ocupacional e envelhecimento: promoção de autonomia e qualidade de vida.





Quarta-feira (23) – CCI Tupi

Manhã: Grupo 1 – “Caminhos da Natureza” com visita ao horto e à estufa da Prefeitura e também piquenique no Zezão;





Tarde: Grupo 2 – “Caminhos da Natureza”.

Quinta-feira (24) – CCI Novo Bandeirantes





Manhã: “Percorrendo os caminhos das nossas histórias” – Grupo 2 com percurso pelos pontos históricos de Cambé;





Tarde: “Envelhecer com saúde” com ônibus para aferição de pressão e avaliação de saúde bucal e palestra com o doutor Tadeu sobre os pilares do envelhecimento bem sucedido.





Sexta-feira (25) – Centro Cultural





Tarde: “Tarde festiva”: baile de integração dos idosos de Cambé e Rolândia.





(Com informações da Prefeitura de Cambé)