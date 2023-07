Semana inicia com sol e calor, mas onda de frio chega ao Paraná na sexta

A frente fria que trouxe chuva ao Norte do Paraná no último final de semana se despede nesta segunda-feira (10) e o sol volta a brilhar na região, elevando as temperaturas. Mas o calor fora de época tem data para acabar. Na quinta-feira (13), volta a chover em Londrina e a partir de sexta-feira as temperaturas despencam, iniciando uma onda de frio que deve durar pelo menos dez dias.





O domingo começou com instabilidade em todo o Paraná, com chuvas mais fortes em algumas áreas do interior do Estado. Entre a noite de sábado e a manhã de domingo, o volume de chuva ultrapassou os 30 milímetros em alguns municípios, como Santa Maria do Oeste, Telêmaco Borba, Ventania e Japira.

Nesta segunda-feira, o tempo segue instável em boa parte do Estado, com áreas de instabilidade atuando durante todo o dia, principalmente na metade sul do Estado. Próximo à divisa com Santa Catarina, o risco de tempestades persiste, mas entre o Noroeste e o Norte Pioneiro, as nuvens darão lugar ao sol e as temperaturas à tarde ficam bastante elevadas.





Na região de Londrina, após um domingo chuvoso a semana começa com céu claro, sol e calor. Nesta segunda, terça e quarta-feira, as temperaturas mínimas deverão oscilar entre 15 e 16 graus e as máximas chegam a 26 e 27 graus.

Na quinta-feira, a passagem de uma nova frente fria pelo Paraná derruba as temperaturas, com mínima prevista de 13 e máxima de 22 graus para a Região Norte. Uma boa notícia para quem estava sentindo falta do clima frio de inverno. Os casacos e cobertores deverão sair dos armários a partir de sexta-feira, quando a temperatura mínima deve ficar em nove graus e a máxima não passa dos 18 graus.





Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), as temperaturas mais baixas devem se manter por pelo menos dez dias na Região Norte. No período de 14 a 23 de julho, os dias começam com os termômetros marcando entre nove e 13 graus e não sobem muito, com máximas previstas entre 16 e 25 graus.





