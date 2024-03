TCE-PR promove visita técnica para avaliar câmeras corporais da PM

O superintendente da 6ª ICE (Inspetoria de Controle Externo) do TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado), conselheiro Fabio Camargo, acompanhado por uma equipe de auditores da unidade , fez uma visita técnica a um dos quarteis da PM-PR (Polícia Militar do Paraná) em Curitiba para avaliar as câmeras corporais que serão utilizadas pelos membros da corporação a partir deste ano.





A Sesp-PR (secretaria de Estado da Segurança Pública) adquiriu, por meio de licitação, 300 equipamentos do tipo por pouco mais de R$ 1 milhão. Até o momento, 15 deles já foram entregues pela empresa vencedora do certame para a fase de testes prevista para durar 90 dias. O restante deve chegar na primeira quinzena de abril.

De acordo com a pasta, as câmeras serão distribuídas na Região Metropolitana de Curitiba e em municípios do interior do Estado para serem utilizadas pelos PMs no policiamento ostensivo, acopladas a seus uniformes. A secretaria deve publicar, em breve, normativa para delimitar a forma com que as câmeras devem ser utilizadas em serviço pelos policiais.





A visita técnica realizada pela 6ª ICE serviu para que o TCE-PR conhecesse com mais detalhes os aparelhos já entregues e os contratos firmados pela Sesp-PR para aquisição dos equipamentos. A atividade da inspetoria está alinhada a três eixos: avaliar o atendimento aos requisitos exigidos no processo de contratação; verificar a entrega dos equipamentos e a conformidade às especificações técnicas; e confirmar a existência de estrutura física e logística e a base normativa para garantir a operação das câmeras corporais.