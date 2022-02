Tempestade causa estragos e arrasta pista emborrachada do parque do Ingá, em Maringá

Uma tempestade causou estragos em equipamentos públicos e arrastou a pista emborrachada do parque do Ingá, nesta terça-feira (22), em Maringá (Noroeste). A prefeitura da cidade, junto à Defesa Civil, faz, desde as 14h30, uma força-tarefa com medidas de segurança no entorno do parque.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

Segundo dados da Estação Climatológica da UEM (Universidade Estadual de Maringá), foi registrada uma chuva de 29,9mm em poucos minutos, o que representa algo em torno de 17% do total previsto em todo o mês de fevereiro.



A prefeitura informou, por volta das 16h, que não houve feridos no local e que a equipe de Limpeza Urbana também trabalha na remoção de árvores caídas em outros pontos da cidade.



Para evitar transtornos, recomenda-se evitar passar por aquela região da cidade. No entanto, a secretaria de Mobilidade Urbana já conseguiu remover parte dos pedaços da pista emborrachada para canteiros e calçadas.



A partir desta quarta-feira (23), análises periciais deverão ser iniciadas no Parque do Ingá para detectar possíveis causas do deslocamento da pista emborrachada.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A prefeitura comunicou ainda que, por conta do temporal e das quedas constantes de energia, a UBS (Unidade Básica de Saúde) Pinheiros paralisou provisoriamente a vacinação contra covid-19 na tarde desta terça-feira (22).