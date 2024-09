Terceira Caminhada da Natureza em São Jerônimo da Serra é adiada devido à previsão do tempo

A terceira edição da Caminhada da Natureza - Rotas das Terras Indígenas de São Jerônimo da Serra (Norte Pioneiro), que estava marcada para este domingo (15), foi adiada. Em razão da chuva prevista para o início da semana, os organizadores transferiram o evento para o domingo seguinte (22).





De acordo com o Simepar, a probabilidade de chuva é de 97% para este domingo em São Jerônimo da Serra, com volume esperado de 37 milímetros.



Até a última quinta-feira (12), o evento já tinha cerca de 200 participantes inscritos. Ao público interessado em integrar o grupo de caminhantes que já confirmaram presença, as inscrições podem ser feitas, até sexta-feira (20), através do site Ecobooking.





O município é conhecido na região por conta das cachoeiras, cavernas e outras belezas naturais. Além desses espaços, a cidade está próxima de áreas indígenas federais habitadas por povos Guarani, Guarani Ñandeva, Kaingang e Xetá.



Ao longo do circuito de 12km, os participantes poderão ter contato com diversos locais pertinentes à cultura local. A caminhada terá início na praça da Igreja Matriz e irá passar pela praça da Igreja Santo Antônio.





O trajeto também compreende o famoso Portal da cidade e os espaços naturais, momento no qual o público terá contato com a Cachoeira João Nogueira e as terras indígenas da região.





