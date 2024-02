Trecho de ferrovia em Rolândia deve ser liberado ainda nesta segunda-feira (19)

A circulação de trens no trecho da linha férrea onde aconteceu um acidente entre um trem e uma carreta, no último domingo (18), em Rolândia, deverá ser restabelecida até o final da tarde desta segunda-feira (19), segundo informou a Rumo Logística.







Equipes da concessionária iniciaram a limpeza dos detritos do local ainda no dia do acidente e os trabalhos de reparação dos estragos prosseguiram nesta segunda. “A empresa informa que apesar de não ter sido a responsável pelo acidente, vem adotando todas as medidas necessárias para minimizar os efeitos dos danos causados pelo motorista da carreta”, disse a Rumo, em nota encaminhada por sua assessoria de imprensa.

Publicidade

Publicidade





A empresa também contestou as informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros no domingo e reforçou que o trem transportava soja e não houve derramamento de carga. O óleo diesel que vazou no local do acidente era da própria locomotiva e teria sido estancado pela própria transportadora. No dia do acidente, o grupamento dos bombeiros chegou a afirmar que seis mil litros do combustível haviam sido derramados na ferrovia e que foi necessário um trabalho de estancamento para evitar risco de explosão.





O acidente entre o trem e a carreta aconteceu por volta das 12 horas de domingo, no ponto onde a linha férrea cruza com a rua Epitácio Pessoa. O motorista da carreta que transportava bobinas de aço, um homem de 50 anos, não teria respeitado o sinal vermelho e avançou sobre a linha férrea, causando a colisão. Com o impacto, oito vagões da composição descarrilaram e um deles foi arremessado contra uma residência localizada às margens da ferrovia. Parte da estrutura do imóvel foi danificada.





Apesar das imagens impressionantes, o caminhoneiro, o maquinista e os moradores da casa atingida pelo vagão do trem não ficaram feridos.