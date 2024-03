Três vítimas de desabamento de laje no litoral do Paraná são sepultadas

O desabamento da laje de um supermercado em Pontal do Paraná, no Litoral do Estado, deixou três mulheres mortas na noite de sexta-feira (22).





O estabelecimento comercial, que estava sendo inaugurado, fica no Balneário Canoas. A área do teto que cedeu sustentava seis caixas d'água que caíram sobre funcionários e clientes. O supermercado ficou alagado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As três pessoas que faleceram após o desabamento são Rayssa Batista Santos, Camille Vitória de Souza Dias e Pryschilla Maris Taschek Farro. Os corpos das vítimas, que tinham entre 18 e 36 anos, foram velados e sepultados neste domingo (24).





Camille foi sepultada no Cemitério Memorial da Vida, em São José dos Pinhais; Pryscilla no Cemitério da Saudade, também em Pinhais; Rayssa foi velada na Congregação Quadrangular de Shangri-la e sepultada em Pontal do Paraná.



Publicidade





Circulam nas redes sociais vídeos que mostram a situação do supermercado após o acidente. No microfone, uma pessoa pede ajuda de socorristas. O Corpo de Bombeiros precisou usar uma retroescavadeira para socorrer as vítimas sob os escombros.





Em nota, a prefeitura de Pontal do Paraná lamentou o acidente e garantiu que as equipes estão auxiliando as vítimas.

Publicidade





“Recebemos a triste notícia do desabamento da laje do mercado, e colocamos todos os esforços da Prefeitura no atendimento às vítimas e à equipe de socorro”, disse o prefeito Rudão Gimenes.





O Corpo de Bombeiros confirmou que três pessoas morreram no desabamento e outras 12 foram resgatadas com vida.

Publicidade





A operação nos escombros do 8° Grupamento de Bombeiros conta com apoio de uma equipe do GOST (Grupamento de Operações e Socorro Tático), que é a força especial para atuação em estruturas colapsadas, além da Defesa Civil de Pontal do Paraná, Polícia Militar, equipes da Regional de Saúde e do Samu, Polícia Civil e Polícia Científica.





A Polícia Civil vai investigar o acidente.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: