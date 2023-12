Turismo de Itaipu deve terminar 2023 com mais de 500 mil visitas

A poucos dias para fechar 2023, o turismo de Itaipu trabalha com uma estimativa de terminar o ano com mais de 500 mil visitantes somente na margem brasileira.





De janeiro a 20 de dezembro, já são 488 mil turistas. Se a previsão for confirmada, o movimento será aproximadamente 20% a mais do que o registrado no mesmo período de 2022, quando passaram pelos atrativos da hidrelétrica 418 mil turistas.



No acumulado desde a entrada em operação das visitas à usina, em 1977, esse número deve ultrapassar a casa dos 29,5 milhões de visitantes.





CURIOSIDADES DE 2023

O passeio Itaipu Especial (com roteiro dentro e fora da usina) foi o que mais cresceu, com um aumento de 42% em relação a 2022. O movimento de moradores(as) lindeiros(as) também surpreendeu, com incremento de mais de 55% na comparação com o mesmo período do ano passado.





Outro grupo que compareceu em peso aos atrativos turísticos de Itaipu foi o estrangeiro, com aumento de 60%.

“Esses números podem sofrer algumas pequenas alterações até o fechamento do ano, mas já mostram a evolução do turismo de Itaipu, que é operado pelo Complexo Turístico Itaipu (CTI), cuja gestão é feita pelo Parque Tecnológico Itaipu (PTI), que criou este ano uma Diretoria de Turismo”, explica o gerente do CTI, Marcelo Giongo.





ABERTURA

Embora a visitação tenha sido aberta em 1977, a primeira visita de Itaipu que se tem registro foi em 15 de abril de 1976. A usina ainda era um imenso canteiro de obras quando recebeu 27 integrantes do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro.





No ano seguinte, em 1977, quando as estatísticas de visitação começaram a ser feitas, foram 16.251 turistas só pela margem brasileira da Itaipu. Em 1978, as visitas também passaram a ser contabilizadas pelo Paraguai.





