Turismo impulsiona economia nos balneários da região

Os municípios localizados às margens das represas de Capivara e Chavantes, no Norte e Norte Pioneiro do Paraná, experimentam nessa época do ano um incremento na economia local por conta do movimento de veranistas que procuram as cidades-balneário para atividades de turismo e lazer.





Comércio e serviços são os setores mais impactados, mas há outros beneficiados, como o imobiliário, inclusive em municípios vizinhos.

Entre dezembro e fevereiro, até o Carnaval, o fluxo de turistas faz crescerem em até 20% as vendas e o consumo nos estabelecimentos comerciais dessas regiões.





Com pouco mais de 14 mil habitantes, em Carlópolis, município banhado pela Represa de Chavantes, todo mundo conhece todo mundo. Quando chega o verão, no entanto, são comuns os moradores se depararem com rostos novos no açougue, no supermercado, no sacolão, na farmácia.

“A gente olha e já sabe que é turista”, comentou o funcionário do Supermercado Rocha Rafael Leite. “Aparece muita gente diferente, principalmente nos finais de semana. Começa na sexta-feira e vai até o domingo. Esse movimento de turistas ajuda muito o comércio local. Uma coisa puxa a outra. Nessa época do ano, as vendas, no supermercado, chegam a aumentar cerca de 20%. É uma diferença boa, que não pode ser desprezada.”







Santo Antônio da Platina não faz limite com nenhuma represa, mas também fatura com o turismo que atrai visitantes para cidades próximas.

Na Imobiliária Markize, que oferece casas para aluguel em Carlópolis, a procura por imóveis “voltou com tudo” em janeiro, observou a atendente Juliana Ildefonso.





A maior parte são turistas de final de semana que pagam em torno de R$ 750 pelo aluguel de uma residência para os dois dias de descanso.





