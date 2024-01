UEM leva ao Litoral cine concerto com trilha sonora tocada ao vivo

O projeto Com Ciência, parceria da Seti (Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superio) com as universidades estaduais, levou ao Verão Maior Paraná, no litoral, atividades culturais, artísticas e de atendimento à população, que começaram no dia 4 de janeiro e vão até fevereiro.





Entre elas estão jogos de tabuleiro, testes de saúde, orientações sobre primeiros socorros e divulgação de produtos inovadores.



Publicidade

Publicidade





A UEM (Universidade Estadual de Maringá) irá fazer sua contribuição para o projeto na próxima semana, na terça (30) e na quinta-feira (1°), com o Cine Concerto, apresentando o filme de 1915 -Alice no País das Maravilhas- e fazendo a trilha sonora ao vivo com piano, contrabaixo e violino.





O projeto é voltado para estudos de cinema e realiza diversas ações envolvendo produções cinematográficas, como cine concertos e exibições de filmes.

Publicidade





Outra universidade contribuindo no mesmo sentido é a Unespar, com o Cinespar Itinerante, que segue exibindo filmes produzidos por alunos e egressos do curso de cinema da faculdade. As exibições acontecem sempre de terça-feira a domingo, em todas as semanas da temporada.





Publicidade

O projeto surgiu em 2011 com o objetivo de levar cultura para espaços públicos como praças e escolas, e popularizar o cinema nacional.





Na Arena de Caiobá, a Seti oferece um espaço para a prática de jogos de tabuleiro, onde os visitantes podem passar o tempo estimulando o raciocínio lógico e estratégico. No último final de semana foi realizada uma competição de xadrez, com uma boa participação do público. O torneio começou no sábado (20) e foi finalizado no domingo (21). Os três primeiros colocados em cada categoria receberam medalha, troféu e brindes.

Publicidade