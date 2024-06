UFPR oferta mais de cinco mil vagas em 124 cursos de graduação em seis cidades

Estão abertas as inscrições para o Vestibular 2025 da UFPR (Universidade Federal do Paraná). O prazo vai até o dia 22 de agosto, mas os candidatos que desejam pedir isenção da taxa de inscrição devem se antecipar, pois o prazo para essa solicitação termina no dia 10 de julho. A UFPR oferece 5.278 vagas em 124 cursos, nos campi de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo.







Do total de vagas, no mínimo 50% são destinados para estudantes que fizeram o ensino médio integralmente em escolas públicas (o percentual varia conforme o curso). Dentro dessa reserva há cotas para candidatos de baixa renda, pretos e pardos, indígenas, pessoas com deficiência e, a partir deste ano, também para quilombolas – categoria incluída a partir da revisão da Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012, no ano passado.

Para a categoria renda, o limite foi alterado, também durante a revisão da Lei de Cotas. Agora, o máximo admitido para concorrer nessa categoria é um salário mínimo mensal por pessoa da família (até o ano passado, o limite era de 1,5 salário mínimo).







Os candidatos a vagas de cotas precisam passar por bancas de validação de autodeclaração. Para pretos e pardos, a banca consiste em entrevista por vídeoconferência. Para as demais categorias, a banca é documental, ou seja, os candidatos devem enviar documentos que comprovem a condição declarada no momento da inscrição.

A UFPR ainda oferece, em cada curso, uma vaga suplementar para pessoas com deficiência, para a qual qualquer candidato pode se inscrever, desde que comprove sua condição de pessoa com deficiência.





As inscrições para o Vestibular 2025 devem ser feitas pelo site do Núcleo de Concursos da UFPR (NC/UFPR).





A taxa é de R$ 195,00 (mesmo valor dos dois anos anteriores). Podem pedir isenção candidatos que se enquadrem em uma das seguintes situações: a) estejam inscritos no Cadastro Único do governo federal ou b) tenham cursado o ensino médio integralmente em escola pública ou com bolsa integral em escola particular e, ao mesmo tempo, comprovem renda familiar mensal de até 1,5 salário mínimo.





