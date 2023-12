Unidades de Conservação do Paraná vão funcionar em horário normal neste fim de ano

O Governo do Paraná administra atualmente 72 Unidades de Conservação catalogadas pelo IAT, das quais 28 estão abertas para visitação. Em 2023, mais de 500 mil pessoas fizeram turismo sustentável em um desses pontos, recorde no Estado.

Os horários variam, conforme a agenda de cada parque estadual, e podem ser consultados no site do IAT (Instituto Água e Terra), autarquia estadual responsável pela administração dos complexos ambientais.

Há locais com espaço disponível para camping, seja em barracas, como no Parque Estadual Pico do Marumbi, ou por meio de motorhomes, como o Guartelá.

Que tal curtir o Natal em meio a belezas naturais? Ou abrir 2024 em contato com o meio ambiente? No Paraná é possível. 25 UCs (Unidades de Conservação) vão funcionar normalmente durante as festas de fim de ano, incluindo o Natal e o feriado do dia 1º de janeiro.

A poucos dias para fechar 2023, o turismo de Itaipu trabalha com uma estimativa de terminar o ano com mais de 500 mil visitantes somente na margem brasileira.

Esse maciço verde compreende 26.250,42 km² de áreas protegidas por legislação. Elas são formadas por ecossistemas livres de uso sustentável de parte dos seus recursos naturais, como os parques abertos à visitação pública que não podem sofrer interferência humana.

Essas áreas de proteção são divididas em UCs Estaduais de Uso Sustentável (10.470,74 km²); UCs Estaduais de Proteção Integral (756,44 km²); Áreas Especiais de Uso Regulamentado (152,25 km²) e Áreas Especiais e Interesse Turístico (670,35 km²).





O cenário se completa com as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), cuja extensão abrange 553,83 km²; terras indígenas, com 846,87 km²; Unidades Federais, de 8.840,39 km², e Unidades Municipais (3.959,55 km²).





Essa rede de proteção ao patrimônio natural do Estado vai ganhar ainda mais cinco novas unidades nos próximos meses: Estação Ecológica Tia Chica, em Reserva do Iguaçu; Estação Ecológica Reserva de Bituruna, em Bituruna; Área de Proteção Ambiental (APA) do Miringuava, em São José dos Pinhais; Refúgio da Vida Silvestre das Ilhas dos Guarás, em Guaratuba; e Estação Ecológica Rio das Pombas, em Pontal do Paraná.