Unioeste presta homenagens a professores, médicos e ex-alunos vítimas de acidente aéreo em Vinhedo

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), junto com o Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), presta homenagens a professores, médicos e egressos vítimas do acidente aéreo ocorrido na sexta-feira (9), em Vinhedo (SP). A Universidade sofre a perda de nove pessoas, sendo quatro professores, duas médicas e três ex-alunos. Nesta segunda-feira (12) foi realizada uma cerimônia ecumênica no Campus de Cascavel e à noite haverá um culto fúnebre, em Toledo, em homenagem ao professor do curso de Educação Física do Campus de Marechal Cândido Rondon da Unioeste, Edilson Hobold.





Ao longo desta semana a Universidade realizará outras cerimônias de homenagem. "Nossas bandeiras estão em posição de respeito, nossa comunidade está em luto", afirma o reitor Alexandre Webber. "Nossa história continua, mas muitas foram interrompidas. Foram nove pessoas, colegas, amigos, professores, alunos, profissionais respeitados. Seguimos em frente, com todo apoio à disposição e buscaremos formas de homenagear todas essas histórias”.

O professor Edilson Hobold era mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas. Foi diretor do Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras da Unioeste e teve grande experiência na área, com ênfase em Treinamento Esportivo e Pedagogia do Esporte. Atuou muitos anos também como árbitro na Federação Internacional de Judô – FIJ. Nos últimos anos trabalhou em diversos eventos internacionais realizados no Brasil e no Exterior.





O professor do curso de Engenharia Agrícola do Campus de Cascavel, Deonir Secco, era graduado em Agronomia e doutor na mesma área pela Universidade Federal de Santa Maria. Na Unioeste, o docente atuava na graduação e no programa de Pós-Graduação em Engenharia de Energia na Agricultura desde 2010. Foi um de seus idealizadores e coordenador no período de 2010 a 2012. Coordenava também o laboratório de Física do Solo (LAFIS) e foi líder do grupo de pesquisa: Manejo de solos para sustentabilidade de cultivos agrícolas.

A ex-aluna e professora da Unioeste, Raquel Ribeiro Moreira, formou-se no curso de Letras do Campus de Cascavel em 1999. Atualmente era docente credenciada no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade. Tinha experiência na área de Letras, atuando principalmente nos seguintes temas: análise de discurso, adolescentes em situação de risco social, livro didático, educação formal e profissionalizante e produção textual.





O professor José Roberto Leonel Ferreira, aposentado há três meses, atuou na docência e na residência Médica no Huop desde 2000. Era também proprietário do Centro de Imagens Dr. Leonel Ferreira, em Cascavel, e Médico Radiologista do Hospital Policlínica Cascavel desde 1989. Participava dos grupos de pesquisa de Litíase Renal pela Unioeste e Dosimetria em radiação ionizante pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

A médica pediátrica Sarah Sella Langer também atendia no Pronto-Socorro do Huop Ela participava, ainda, de projetos de pesquisa com Imunoterapia sublingual na Dermatite Atópica e genética da Dermatite Atópica em pacientes brasileiros. Graduou-se em Medicina pela Unioeste, em 2012.





A médica intensivista na UTI Adulta do Huop, ex-acadêmica Mariana Comiran Belim, formou-se no curso de Medicina do Campus de Cascavel em 2019. Concluiu residência em Clínica Médica no Hospital Universitário Regional de Maringá (HURM) no ano de 2022. No momento também era médica residente de Oncologia Clínica pela União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer (Uopeccan).





A ex-aluna, Ana Caroline Redivo, formou-se em 2014 no curso de Administração no Campus da Unioeste de Cascavel. Atualmente trabalhava no tratamento nutricional avançado. A egressa, Gracinda Marina Castelo da Silva, formou-se em 2001 no curso de Engenharia Química no Campus de Toledo. Atuava como docente associada na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Toledo.