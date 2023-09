Veja o funcionamento dos órgãos e parques estaduais no feriadão

As repartições públicas estaduais terão escala especial de funcionamento no feriado de Independência, na quinta-feira, 7 de setembro. As medidas não abrangem serviços essenciais que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias.





Na sexta-feira (8) é feriado municipal em Curitiba, quando é celebrado o dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira da cidade, e nos municípios de Clevelândia, Engenheiro Beltrão e Irati.

Confira abaixo o horário de funcionamento de órgãos públicos da rede estadual:





HEMEPAR – Todas as unidades do Hemepar estarão fechadas na quinta-feira (7). Na sexta-feira (8), a unidade de Curitiba permanecerá fechada, enquanto as demais salas de coleta estarão abertas. No sábado (9), as unidades de Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu funcionarão normalmente.

FARMÁCIAS DO GOVERNO – As Farmácias Paraná estarão fechadas na quinta e na sexta-feira.





COMPAGAS – Não haverá atendimento presencial nos dias 7 e 8 de setembro. Para avisos de emergências, a Central de Atendimento pode ser acionada pelo 0800 643 8383. Informações e solicitações podem ser feitas pelo telefone 3004-3400 e ou pela plataforma Compagas Virtual.

FOMENTO PARANÁ – Com base nas orientações do Banco Central e no calendário de feriados bancários da Febraban, não haverá expediente na Fomento Paraná na quinta e na sexta.





JUNTA COMERCIAL – Não terá expediente na quinta e na sexta-feira.

RECEITA ESTADUAL – As delegacias e agências da Receita Estadual estarão fechadas nos dias 7 e 8. Na sexta, haverá atendimento por telefone, das 7h às 19h, pelos números (41) 3200-5009 (Curitiba e Região) e 0800-041-1528 (demais localidades).





DETRAN – Não haverá atendimento na quinta e sexta. No entanto, os serviços online funcionam normalmente. Veja neste link.

PROCON – Não terá atendimento presencial na quinta e na sexta-feira. Os canais virtuais de atendimento funcionam normalmente. Confira aqui.





COHAPAR – Todas as sedes da Cohapar, em Curitiba, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cornélio Procópio, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranavaí, Ponta Grossa, Umuarama e União da Vitória estarão fechadas na quinta e na sexta-feira.

CEIM – O Centro Estadual de Informações para Migrantes, Refugiados e Apátridas estará fechado para atendimento ao público nos dias 7 e 8.





AGÊNCIA DO TRABALHADOR – As Agências do Trabalhador e postos avançados oferecem atendimento até as 17h de quarta-feira (06), véspera do feriado. Os postos ficam fechados na quinta e na sexta-feira e retomam as atividades na segunda-feira (11), às 8h.

CEASAS – A Ceasa de Maringá abrirá na quinta-feira (7). As outras quatro unidades no Estado, em Curitiba, Londrina, Cascavel e Foz do Iguaçu, assim como a administração central, estarão fechadas nessa data. Todos os mercados atacadistas voltam a atender normalmente na sexta-feira (8), com exceção da administração central. Veja aqui.





HOSPITAL VETERINÁRIO DA UEL – O atendimento será mantido com o plantão 24 horas durante o feriado. Serão recebidos casos de urgência e emergência, como atropelamentos, partos, intoxicações ou similares.





PARQUES ESTADUAIS – Os parques estaduais Mata dos Godoy e de Ibiporã estarão fechados de quinta (7) a domingo (10).





Os seguintes parques estarão aberto nos quatro dias, das 8h às 17h: Parque Estadual Rio da Onça, Parque Estadual do Monge, Parque Estadual de Vila Velha, Parque Estadual do Cerrado, Parque Estadual do Guartelá, Parque Estadual do Lago Azul, Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo, Parque Estadual de Campinhos, Parque Estadual de São Camilo; Parque Estadual Cabeça do Cachorro, Parque Estadual Rio Guarani, Parque Estadual Salto São Francisco da Esperança, Monumento Natural Salto São João, Parque Estadual do Palmito, Parque Estadual do Vale do Codó, Parque Estadual Mata São Francisco, Estação Ecológica do Caiuá e Parque Estadual de Ibicatu.





Funcionam em horários diferenciados os seguintes parques: Parque Estadual Ilha do Mel, Parque Estadual Pico do Marumbi, Parque Estadual Pico Paraná, Parque Estadual Vitório Piassa, Parque Estadual João Paulo II e Parque Estadual Serra da Baitaca. Os horários podem ser consultados neste link.





BIBLIOTECA PÚBLICA – A Biblioteca Pública do Paraná fecha nos dias 7 e 8 de setembro e retoma as atividades na segunda-feira (11).





ESPAÇOS CULTURAIS – Os museus do Estado em Curitiba estarão de portas abertas com dezenas de exposições. As instituições funcionam normalmente de quinta (7) a domingo (10) e fecham na segunda, dia tradicional de manutenção. Veja a programação completa.